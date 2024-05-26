ニンテンドースイッチ•ライト　ケース付き

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ニンテンドースイッチ•ライトのブルーです。一度使用したのみで、ほぼ未使用品です。動作に問題ありません。※画面保護フィルム貼付済み※別途購入した専用ケース付き※箱はありません※お値下げ交渉はご遠慮下さい