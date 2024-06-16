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SONY PlayStationPortable PSP-3000
商品番号 W41929229125
商品名

SONY PlayStationPortable PSP-3000
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000充電パックはありません。裏に塗装の剥げが所々あります。充電器を繋げるとゲームはできました。ボタン操作も問題無さそうです。説明書と箱あり。気になることは聞いてください。写真をよく見て購入ください。
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