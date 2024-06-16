SONY PlayStationPortable PSP-3000

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000充電パックはありません。裏に塗装の剥げが所々あります。充電器を繋げるとゲームはできました。ボタン操作も問題無さそうです。説明書と箱あり。気になることは聞いてください。写真をよく見て購入ください。
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http://narcologia.ru/goods/hesitantly430784.html
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