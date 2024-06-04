VAN HALEN Ⅰ\u0026Ⅱ ギタースコア　タブ譜

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商品詳細
海外版の楽譜ですが20年程前に輸入会社を通して購入しました。ヴァン・ヘイレンのⅠとⅡのアルバムのギタースコアは店頭では手に入れるのが困難でやっと見つけた楽譜でした。古いので経年の汚れや傷がありますがヴァン・ヘイレンⅠとⅡのアルバムが好きなギタリストの方は是非！#ヴァン・ヘイレン#VANHALEN#エディー#タブ譜#楽譜#ギター
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