DS\u00263DS　ドラゴンクエスト シリーズ5作+クロノトリガー　まとめ売り

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商品詳細
プロフィールをお読みください！タイトルと写真の通り、・DS ドラゴンクエストⅤ・DS ドラゴンクエストⅥ(ソフトのみ)・DS ドラゴンクエストⅨ(ソフトのみ)・3DS ドラゴンクエストⅦ・3DS ドラゴンクエストⅩⅠ・DS クロノトリガー(ソフトのみ)上記6作のまとめ売りです。内容物は写真に写る物が全てです。ソフトに多少のスレがある物もありますが、全体的に大きく目立つような傷みはないかと思います。全て動作も確認済みです。ドラゴンクエストⅨはいわゆる、「まさゆきの地図」と「川崎ロッカーの地図」を所持しています。バラ売り不可です。ご検討よろしくお願いいたします！#スクウェア・エニックス#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#3DS#ドラクエ
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