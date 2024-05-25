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DS\u00263DS　ドラゴンクエスト シリーズ5作+クロノトリガー　まとめ売り
商品番号 O60983293988
商品名

DS\u00263DS　ドラゴンクエスト シリーズ5作+クロノトリガー　まとめ売り
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 3,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールをお読みください！タイトルと写真の通り、・DS　ドラゴンクエストⅤ・DS　ドラゴンクエストⅥ(ソフトのみ)・DS　ドラゴンクエストⅨ(ソフトのみ)・3DS　ドラゴンクエストⅦ・3DS　ドラゴンクエストⅩⅠ・DS　クロノトリガー(ソフトのみ)上記6作のまとめ売りです。内容物は写真に写る物が全てです。ソフトに多少のスレがある物もありますが、全体的に大きく目立つような傷みはないかと思います。全て動作も確認済みです。ドラゴンクエストⅨはいわゆる、「まさゆきの地図」と「川崎ロッカーの地図」を所持しています。バラ売り不可です。ご検討よろしくお願いいたします！#スクウェア・エニックス#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#3DS#ドラクエ
http://narcologia.ru/goods/traverse294726.html
http://narcologia.ru/goods/plaque881807.html
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