パリコレクション・インディヴィジュアルズ1998-1999林央子 著者　林央子

パリ・コレクション・インディヴィジュアルズ 1998-1999Pariscollectionindividuals著者 林央子1999年第1刷状態は古本です。経年による表紙に変色等あり。中身のページはあまり劣化等は見られませんが、確認不足等ありかもしれませんので神経質な方はご遠慮ください。写真をアップしましたので、状態はそちらをご覧ください。<本の説明>年2回、春と秋に行われるパリ・コレクション。街中が熱気に包まれるファッションの祭典に、新しい発想でアプローチする、新世代の感性のドキュメント。『花椿』誌98年3・9月連載をまとめたもの。出版 リトルモア発売日 1999年



