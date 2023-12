【新品未開封】 奥山由之 写真集 BEST BEFORE

奥山由之写真集BESTBEFORE定価:8,800円新品で購入しましたが、仕事が忙しくなりゆっくり鑑賞する時間がとれないので出品します。即購入OKです⭐︎お値下げ希望の場合は、コメントされる前に必ずプロフをご確認ください。■以下、出版社記載写真家・映像監督の奥山由之がデビューから12年間に渡り手掛けてきた数々のクライアントワークをまとめた写真集。米津玄師、星野源、Mr.Children、RADWIMPS、あいみょん、福山雅治、サカナクションといったアーティストとのコラボレーション、ポカリスエット、JRSKISKI、NTTドコモなどの広告写真、大河ドラマ『麒麟がくる』のメインビジュアル、『VOGUEUS』など世界的な雑誌をはじめ『GINZA』『SWITCH』『花椿』といったエディトリアルワークに加え、広瀬すず、菅田将暉、平手友梨奈、小松菜奈、本田翼といった時代を象徴するアイコンたちのポートレートなど。■本書掲載のコンテンツ一覧EYESCREAM/あいみょん/荒川良々/新木優子/andymori/ANREALAGE/岡田健史/OKAMOTO’S/CasaBRUTUS/岸井ゆきの/木村カエラ/大河ドラマ「麒麟がくる」/GINZA/窪塚洋介/クリープハイプ/くるり/気仙沼漁師カレンダー/Cocco/小松菜奈/コムアイ/サカナクション/佐久間由衣/Suchmos/TheSALOVERS/JRSKISKI2019-2020/SPUR/SWITCH/杉咲花/菅田将暉/スティーブン・ショア/Themmagazine/装苑/Zoff/高畑充希/多部未華子/玉城ティナ/千總/Chara/テリー・ライリー/TOMORROWLAND/TRANSIT/中条あやみ/仲野太賀/TheNewYorkTimesStyleMagazine:Japan/neveryoungbeach/野田洋次郎/花椿/浜辺美波/美術手帖/HIMI/平手友梨奈/広瀬すず/FACETASMxCoca-Colacapsulecollection/FIGAROjapon/BRUTUS/星野源…etc#フォトグラファー#デザイン本#アート#カメラ#メディア#芸術#写真集



