SEVENTEEN FML 会場限定 来場者限定 トレカ Weverse 東京

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商品詳細
SEVENTEENFML会場限定来場者限定トレカWeverse東京ホログラム13枚セット未開封品をお送りいたします。防水対策、両面厚紙または段ボール補強をして発送いたします。---------------------------------------------seventeentourfml会場限定特典トレカエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジthe8ミンギュドギョムスングァンバーノンディノ
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