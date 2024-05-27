OFFGUNアクリルスタンド＆フォトカード セット

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OffGunのフォトカード＆アクリルスタンドのセット販売です。offのみ2体ございます。アクスタは3つとも未開封ですがカードは開封済みです。カードの使用はしておりません。ー－－－－◆商品：SIGNATURESERIESEXCLUSIVEPHOTOCARDSET（OffGun：9枚入り）×1点 SIGNATURESERIESACRYLICSTANDEE（Off）×1点 SIGNATURESERIESACRYLICSTANDEE（Gun）×1点◆サイズ：フォトカード・・6×9cm アクリルスタンド（Off）・・本体3.6×11.5cm、台5.1×5.4cm アクリルスタンド（Gun）・・本体3.9×11cm、台5.1×5.4cm※海外からの輸入品の為初期傷等ある可能性もございます。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。★即購入OK★GMMTVGMM展GMMTVEXHIBITIONoffgunbrightwinkristsingtoタイドラマ