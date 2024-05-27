鬼滅の刃 みにキャラ集(アクリルチャーム付き)まとめ

⚠️画像(計4枚)並びに説明文は必ず最後まで確認して頂き、ご了承頂ける方のみのご購入でお願い致します。⚠️こちらのお品物に関係の無い質問(今後の出品予定等)はご遠慮下さいませ。【値下げ•バラ売り不可】鬼滅の刃のみにキャラ集壱〜伍と、アクリルチャームのセットです。•お品物は写真に写っている物で全てです。•壱のみ購入特典ポストカードが付属しています(写真参照)•全て新品購入後、未開封で保管しておりましたが、外袋にスレや小さな穴が空いている物もあります(中身は問題ないかと思います)•上記の他特に問題は無いかと思いますが、素人検品、保管ですので気にされる方はご遠慮下さい。•特にご質問等無ければ即購入可能です。よろしくお願い致します。



新品・未開封】鬼滅の刃 みにきゃら集の通販 by トニトニショップ｜ラクマ



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