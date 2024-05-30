「流星のロックマンオフィシャルコンプリートワークス」定価:￥2000＋税★値下げ交渉はご遠慮下さい★中古品となります。帯はありません。カバーにやや強めの使用感(ヨレやスレ、小傷等)があります。最終ページに折れ跡があります。中身は書き込みや線引、マーキングなどなく通読には問題ないと思います。OPP袋＋プチプチにて梱包し、ゆうパケットで発送させて頂きます。#本#生活／諸芸・娯楽



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