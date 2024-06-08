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ニンテンドー3DS ファイアーエムブレム覚醒 限定版【訳あり】
商品番号 F23630227091
商品名

ニンテンドー3DS ファイアーエムブレム覚醒 限定版【訳あり】
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DSファイアーエムブレム覚醒限定版です。開封済みの中古品になります。セット内容は以下の通りです。ニンテンドー3DS本体(難あり、初期化済み)専用充電台(未使用)ACアダプタ専用タッチペンSDメモリーカード4GB(初期化済み)ARカードかんたんスタートガイド・取扱説明書ファイアーエムブレム覚醒ソフト(動作確認済)ニンテンドープリペイドカード(使用済み)3DS本体は普通に使用していました。10年以上前の物ですが、詳細は後述します。※3DS本体についてカードリッジ挿入口に何らかの異常があるようで、ソフトを読みこまなかったり、プレイ中に突然ゲームが切断されてしまいます。DLして遊ぶゲームに関しては問題なく動作します。その他質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。即決もOKです。よろしくお願いします。#任天堂#携帯ゲーム機#FE#レア
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