ニンテンドー3DS ファイアーエムブレム覚醒 限定版【訳あり】

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ニンテンドー3DSファイアーエムブレム覚醒限定版です。開封済みの中古品になります。セット内容は以下の通りです。ニンテンドー3DS本体(難あり、初期化済み)専用充電台(未使用)ACアダプタ専用タッチペンSDメモリーカード4GB(初期化済み)ARカードかんたんスタートガイド・取扱説明書ファイアーエムブレム覚醒ソフト(動作確認済)ニンテンドープリペイドカード(使用済み)3DS本体は普通に使用していました。10年以上前の物ですが、詳細は後述します。※3DS本体についてカードリッジ挿入口に何らかの異常があるようで、ソフトを読みこまなかったり、プレイ中に突然ゲームが切断されてしまいます。DLして遊ぶゲームに関しては問題なく動作します。その他質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。即決もOKです。よろしくお願いします。#任天堂#携帯ゲーム機#FE#レア