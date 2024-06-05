藤ノ木古墳　第一次調査報告書

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商品詳細
藤ノ木古墳の第一次調査報告書です。石棺を開ける前に見つかった金銅製の馬具などについての報告書になると思います。自分には難しそうだったので1ページも読まずに倉庫の隅に保管してました。興味のある方にお譲りします。
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