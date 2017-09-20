■PCエンジン■デジャ■デ・ジャ■DEJA■DE・JA■国内正規販売■帯ハガキ付

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画像の通りなPCエンジンSUPERCDROM用のゲームです。PCEworksではなく、正規品です。年代物のわりには比較的キレイと感じますが、当時物の中古品なのでスレキズ汚れ指紋経年劣化等ご理解ください。特に気になる場合は個別に検品報告いたしますのでお気軽にご質問ください。海外PCエンジンファンの方等、日本の落札代行業者様ご利用大歓迎です。他サイトにてPCエンジン関連300オーバー出品中の為、売約済みの際はご容赦ください。