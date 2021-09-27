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【美品】プレイステーション5 PS5 グランツーリスモ7付き
商品番号 N96387372327
商品名

【美品】プレイステーション5 PS5 グランツーリスモ7付き
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション5とグランツーリスモ7のセットでの出品となります！新品をAmazonで購入し、数回使用し、あまりやらなかったので箱に戻して保管しておりました。付属品は全て揃っています！出品にあたり、本体を簡易的な清掃、データの初期化は行っております。美品ではありますが、中古品ですので、細かい傷等が全くない状態では御座いません。大きな傷、損傷はありません。新品同様とう完璧を求める方はご購入をお控えください。動作等は問題なく動きます。コントローラーも問題ない状態です。配送は購入日のうちにはできるかと思います。仕事の都合等で出来ないこともあります。お急ぎの方は購入前にコメントお願いします！できるだけ購入者様のご希望に添えるように致します！値引き等も多少でしたらお受けしますので一度コメントお願いします！！！
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