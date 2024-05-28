吉沢亮 青天を衝け 関連書籍\u0026クリアファイルセット

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商品詳細
NHK大河ドラマガイド青天を衝け前編・後編(完結編はありません)吉沢亮寫眞集青天の栄一(特典ポストカード付き)吉沢亮寫眞展弐〇弐弐A5クリアファイル(A)(B)NHKステラ4冊即購入OKです。大河ドラマガイド前編は表紙に少し折れと多少の擦れがあります。寫眞集のカバーに多少のヨレが見られます。画像にて状態ご確認いただければ幸いです。そのほかはほぼ購入時の綺麗な状態です。よろしくお願いいたします。
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