歴史漫画サバイバル(全14巻セット)+特典1冊

たのしく学べる!興味が湧く⭐箱も、2大特典あり!トートバッグ未使用です。こちらは楽天、Yahoo!などでは中古でも20000円以上しています!「歴史漫画サバイバル(全14巻セット)」+特典1冊で、全15巻!!チーム・ガリレオ定価:￥18480(税込)歴史漫画サバイバルシリーズ1）弥生時代のサバイバル2）古墳時代のサバイバル3）飛鳥時代のサバイバル4）奈良時代のサバイバル5）平安時代のサバイバル6）鎌倉時代のサバイバル7）室町時代のサバイバル8）戦国時代のサバイバル9）江戸時代のサバイバル10）江戸の町のサバイバル11）幕末のサバイバル12）明治時代のサバイバル13）大正時代のサバイバル14）戦後 のサバイバル 特典1）重要人物で覚える日本の歴史特典2）トートバッグ長期自宅保管につき若干いろあせあり。中古につき神経質な方はご遠慮ください。比較的にきれいかと思います。#チーム・ガリレオ#本#自然／一般学習漫画社会時代日本の歴史



歴史漫画サバイバルシリーズ【全14巻】特典つき+別巻1冊セット



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