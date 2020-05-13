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オクタ監、フロ監など
商品番号 L90288443189
商品名

オクタ監、フロ監など
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読まなくなって本棚に仕舞いっぱなしになっていたものです。状態的にはいい方だと思います。発送までの日数は長めに設定してますが、準備が出来次第早めの発送を致します。バラ売りを希望される方はお気軽にコメント下さい。同人誌まとめてご購入していただいた方には2冊購入→175円引き3冊購入→350円引き4冊購入→525円引き5冊購入→700円引き1冊増えるごとに175円お引きします。
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