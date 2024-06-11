動作確認済BOSS GT-1B

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商品詳細
ボスのマルチエフェクター、gt-1bの出品です。動作問題ありません。本体のみでの出品となります。GT-1BBOSS#BOSS#GT_1B種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/plaque978407.html
http://narcologia.ru/goods/financier264460.html
http://narcologia.ru/goods/choice725685.html
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