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動作確認済BOSS GT-1B
商品番号 B23932168533
商品名

動作確認済BOSS GT-1B
ブランド名 ボス
特別価格 税込 6,450 円
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商品詳細

ボスのマルチエフェクター、gt-1bの出品です。動作問題ありません。本体のみでの出品となります。GT-1BBOSS#BOSS#GT_1B種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/plaque978407.html
http://narcologia.ru/goods/financier264460.html
http://narcologia.ru/goods/choice725685.html

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