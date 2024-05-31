週末お値引き　ROG ALLY RC71L

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商品詳細
エイスースASUSRC71L-Z1E512[ポータブルゲーム機ASUSROGAlly（アールオージーエイライ）/7型/RyzenZ1Extreme/AMDRadeonグラフィックス/メモリ16GB/SSD512GB/Windows11Home/ホワイト]携帯用のゲーム機として興味があったので購入しましたが、高性能過ぎて使いこなせませんでした。有効利用できる方へと思い出品いたします。付属品の欠品はありません。９月に購入し、それほど使用していませんが、中古品となりますのでご承知の上で検討願います。３年の修理保証も付けてあります。週末限定で値下げいたします。これを機にいかがでしょうか？
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