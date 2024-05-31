PS5 本体　ディスクドライブ搭載型　FIFA23

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ご覧頂きましてありがとうございます。SONYプレイステーション5CFI-1200A01ディスクドライブ搭載モデルの出品です。23年7月ににビックカメラで購入しましたが、あまり使わなくなりましたので出品致します。付属品は全て揃っております。保証期間内です。FIFA23もお付けいたします。《付属品》・PS5本体・ワイヤレスコントローラー・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・FIFA23外箱もございます。それ以外は目立った傷や汚れはなく、状態は良いです。ですが一度人の手に渡ったお品物でございますので、誠に恐れ入りますが、過度に状態をお気になさる方はお控え下さいますようお願い致します。※本体初期化済み#ゲーム#本体#PlayStation5#PS5