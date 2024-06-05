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A641古志野焼 茶碗 抹茶碗 志野釉 白釉 木箱入 茶道具 桃山時代〜江戸初期
商品番号 M37303568802
商品名

A641古志野焼 茶碗 抹茶碗 志野釉 白釉 木箱入 茶道具 桃山時代〜江戸初期
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古志野焼抹茶碗でございます。厚塗りで志野釉薬が施されております。カケなどは無い状態の物でございます。画像にてご確認宜しくお願い致します。長期保管品のご理解宜しくお願い致します。サイズ　高さ8.5cm　　　　口径最大13cm
http://narcologia.ru/goods/displease246731.html
http://narcologia.ru/goods/conception127457.html
http://narcologia.ru/goods/reboot127136.html
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志野焼 - Wikipedia
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古志野茶碗(桃山～江戸初期): We Love 古美術 ｜ 八八八
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