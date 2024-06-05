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- A641古志野焼 茶碗 抹茶碗 志野釉 白釉 木箱入 茶道具 桃山時代〜江戸初期
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商品詳細
古志野焼抹茶碗でございます。厚塗りで志野釉薬が施されております。カケなどは無い状態の物でございます。画像にてご確認宜しくお願い致します。長期保管品のご理解宜しくお願い致します。サイズ 高さ8.5cm 口径最大13cm
http://narcologia.ru/goods/displease246731.html
http://narcologia.ru/goods/conception127457.html
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