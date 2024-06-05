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- フルイドアート(ポーリングアート)S.S.No7
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商品詳細
緩く販売してますので絵について、値段についてなどお気軽にコメント下さい(*´꒳`*)Size:F10約530x455x20mm使用材料:アクリル絵の具メディウムキャンバス※タイトルは固定概念が生まれるので付けてません。※写真は光の関係で色合いが若干違うことがあります。※一点物の原画販売になります。※交換、返品、返金は出来ません。※飾る方向は360°自由です。#フルイドアート#FluidArt#ポーリングアート#PouringArt#抽象絵#アクリル絵画#アクリル#アクリル絵の具#一点物#オリジナル主題...抽象主な画材...アクリル絵の具
http://narcologia.ru/goods/preference999338.html
http://narcologia.ru/goods/providence479294.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement665399.html
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