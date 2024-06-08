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常滑焼急須　銘・桜山(急須作家　水上　清)
商品番号 W75916279301
商品名

常滑焼急須　銘・桜山(急須作家　水上　清)
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···煎茶道具藻掛け黒燻磨き横手急須高さ・約8㎝長さ・約12㎝径　・約9㎝銘　桜山共箱未使用黒と茶の対比が非常に綺麗な急須です。かけはありません。長年所持していた物です。
http://narcologia.ru/goods/displease190231.html
http://narcologia.ru/goods/procurement315933.html
http://narcologia.ru/goods/perforce733765.html
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