【美品】ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン SFC 生産終了品

1度遊んでおりますが、汚れ等なく状態の良いお品物でございます。外箱に少々角擦れがございます。商品撮影の際に動作確認済です。ペット・喫煙者おりません。即購入OKです。Nintendoゲーム機本体ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンcolor:GRAYポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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