私立恵比寿中学　廣田あいかユニフォームセット

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元私立恵比寿中学廣田あいかユニフォームセットです。全て正規品になります。写真にて種類は判断してください。☆ベースボールユニフォーム※数回着用しております。洗濯して衣装ケースで保管しておりました。※BIGサイズ☆ユニフォーム※未使用※XLサイズ※あくまで素人保管になりますので、神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。※バラ売りは不可です。※他の出品の商品との交換は不可です。#私立恵比寿中学#エビ中#廣田あいかその他エビ中関係いろいろ出品しておりますのでよければ見てください！