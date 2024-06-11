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VHS フライトナイト2 バンパイアの逆襲 ('88米)
商品番号 V57787068955
商品名

VHS フライトナイト2 バンパイアの逆襲 ('88米)
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フライトナイト2バンパイアの逆襲のVHSビデオです。DVD化されていないようです。トミー・リー・ウォーレス監督ロディ・マクドウォール他出演中古で購入しました。特に大きな問題もなく視聴できました。ただ、他の再生機ではノイズ等問題があるかもしれません。あくまでも素人保管であることを予めご了承ください。プチプチで包んでから発送します。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement764333.html
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