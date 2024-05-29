Switch 付属品　ドック　ACアダプター　HDMIケーブル

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本体、Joy-Conはありません。付属品と箱とケースになります。付属品①ドック②Joy-Conグリップ③Joy-Conストラップ×2④HDMIケーブル⑤ACアダプター⑥セーフティーガイド※①〜④は新品未使用です。持ち運び用ケースは未使用に近いです。即日発送いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします！値下げ交渉はご遠慮させていただきますので、よろしくお願い致します。