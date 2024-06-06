ポケットプリンタピカチュウイエロー 通信ケーブル(ピカチュウバージョン)セット

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商品詳細
ポケットプリンタピカチュウイエローとゲームボーイ用通信ケーブル(ピカチュウバージョン)のセットとなります。ソフト等が無く動作の確認は出来ませんが、通電は確認済みです。箱や説明書はありません。画像の通り目立った傷や汚れ、電池ボックスのサビ液漏れ等はありません。ポケモンポケットモンスターゲームボーイカラーGBC任天堂
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