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ポケットプリンタピカチュウイエロー 通信ケーブル(ピカチュウバージョン)セット
商品番号 D59354519038
商品名

ポケットプリンタピカチュウイエロー 通信ケーブル(ピカチュウバージョン)セット
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケットプリンタピカチュウイエローとゲームボーイ用通信ケーブル(ピカチュウバージョン)のセットとなります。ソフト等が無く動作の確認は出来ませんが、通電は確認済みです。箱や説明書はありません。画像の通り目立った傷や汚れ、電池ボックスのサビ液漏れ等はありません。ポケモンポケットモンスターゲームボーイカラーGBC任天堂
http://narcologia.ru/goods/cryptographic47037.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate193277.html
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