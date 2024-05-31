PSP本体 キングダムハーツエディション

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商品詳細
PSP本体、充電コード、ソフトのセットになります。動作確認は済んでおり、問題なさそうです。本体はSONYのロゴの近くに傷が1つありますが、その他はキレイだと思います。バッテリーは膨張していたため破棄しています。自宅保管、中古であること、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。
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