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PSP本体 キングダムハーツエディション
商品番号 P57950234318
商品名

PSP本体 キングダムハーツエディション
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 5,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP本体、充電コード、ソフトのセットになります。動作確認は済んでおり、問題なさそうです。本体はSONYのロゴの近くに傷が1つありますが、その他はキレイだと思います。バッテリーは膨張していたため破棄しています。自宅保管、中古であること、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。
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