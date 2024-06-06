ロマンスエンジェルオラクルカード フランス版 正規品 ドリーン バーチュー

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★絶版★新品未開封★正規品★★シュリンク付ロマンスエンジェルオラクルカード著者:ドリーンバーチュー博士【注意】★こちらはフランス版の新品の出品となります。日本版とフランス版の開封品の画像は検証用のサンプル画像です。【新品未開封】の商品をお送り致します。★規格サイズも日本語版とほぼ同一規格です。(参考比較画像あり)★解説書はフランス語の解説書が付いてます。翻訳でお悩みの方、スマホのGoogleレンズでカードのタイトルや解説書も翻訳可能!!文字が何語なのかも自動判別し翻訳します。手順は最後の画像でご確認下さい。どの言語でも対応可能でした。(画像参照)★こちらはポケット版、ミニサイズ、QRコード付きといった海賊版では御座いません。★ISBN番号の入った正規品です。(世界規格コード)★正規店より輸入。★正規品は絶版になりました。今後、新品未開封の入荷はありません。★海賊版、偽造物を出品されてる方が沢山おられます。わかる方にはわかると思いますが、現在出品されてるロマンスエンジェルの半分以上は偽物です。★複数ご購入の方はお値下げ致します。オラクルカード2点400円引、3点1000円引、4点1500円引ご購入後はご対応出来ませんので必ずご購入前にお申し付け下さい。★絶版の為、単品のお値下げは不可でお願い致します。★シュリンク未開封ですので中身の確認が出来ない為、初期エラーによる交換は致しかねますのでご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。★ドリーン バーチュー【絶版】オラクルカード#ロマンスエンジェル#デイリーガイダンス#ライフパーパス#エンジェルドリーム#女神のガイダンス#大天使パワータロットカード#子供のためのケルビムエンジェルカード#ラビングワードカードフロムジーザス#アニマルタロットカード#ユニコーン#マリア#インディゴエンジェル#エンジェルセラピー#フラワーセラピー#マジカルフェアリー#大天使ミカエル#トーキングトゥヘブンミディアムシップカード#パストライフ#エンジェル#大天使ラファエル#大天使ガブリエル#ガーディアンエンジェル#ラブライト#フランス