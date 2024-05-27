SONY PlayStationPortable PSP-3000 KMS



PSP「プレイステーション・ポータブル」 バリュー・パック ミスティック・シルバー (PSP-3000KMS) 【メーカー生産終了】



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完品】SONY PSP ミスティック・シルバー (PSP-3000KMS)-

SONYPlayStationPortablePSP-3000KMScolor:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYやらなくなりましたので、出品いたします。本体は、傷多めですが、動作確認済み。充電器とバッテリーもお付けいたします。中古品の為気になる方はご遠慮ください。メモリーカード4gお付けいたします。ソフトも一緒に出品いたします。バラ売りしません。送料込みなので、値下げ不可。売れなければ少しずつ下げていきますので、早い者勝ちでお願いいたします。