SONY PlayStationPortable PSP-3000 KMS

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000KMScolor:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYやらなくなりましたので、出品いたします。本体は、傷多めですが、動作確認済み。充電器とバッテリーもお付けいたします。中古品の為気になる方はご遠慮ください。メモリーカード4gお付けいたします。ソフトも一緒に出品いたします。バラ売りしません。送料込みなので、値下げ不可。売れなければ少しずつ下げていきますので、早い者勝ちでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement357233.html
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi691547.html
PSP「プレイステーション・ポータブル」 バリュー・パック ミスティック・シルバー (PSP-3000KMS) 【メーカー生産終了】
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PSP「プレイステーション・ポータブル」 ミスティック・シルバー (PSP-3000MS)
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完品】SONY PSP ミスティック・シルバー (PSP-3000KMS)-
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