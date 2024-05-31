関ジャニ∞/TOUR 2∞9 PUZZLE ∞笑(エイトショー)ドッキリ盤〈3 ...

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再値下げ致しました。「関ジャニ∞/TOUR2∞9PUZZLE∞笑(エイトショー)ドッキリ盤〈3枚組〉」関ジャニ∞定価:￥6,809#関ジャニ∞#DVD#ミュージック2009年5月から7月まで行なわれた全国ツアーの模様を収録したライヴ映像作品の“ドッキリ盤”。3rdアルバム『PUZZLE』からの楽曲を中心にドキュメンタリー・タッチで構成。一年ぶりに“∞レンジャー”も復活し、大ヴォリュームとなっている。こちらは新品未開封品になります。年数が経っておりますので気になる方はご遠慮ください。梱包はプチプチ1巻、水濡れ防止をさせていただきます。配送は保証、追跡付きになります。ご不明な点はご購入前にご質問ください。関ジャニ∞DVD新品未開封PUZZLE