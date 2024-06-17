ゴジラ、ラドン、メカゴジラ、キングコング　DVD 4本セット

4本セットでお譲りします（バラ売り不可）。動作確認済みです。いずれも目立った汚れはありませんが、長期の自宅保管となります。ゴジラ対メカゴジラについては、ケースの下の部分の数ミリのトメが破損しており、留めがやわいです。中古をご理解ご納得下さる方がいらっしゃいましたらぜひ。ネコポスで発送致します。これ以上のお値下げありません。#特撮#怪獣#ゴジラ#キングコング対ゴジラ#ゴジラ対メカゴジラ#空の大怪獣ラドン#GODZILLA#セール#本日限り



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