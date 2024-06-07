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直筆サイン色紙　ハウンドドッグ
商品番号 F92399178886
商品名

直筆サイン色紙　ハウンドドッグ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュージシャン種別···グループグッズ種類···色紙私の家族がコンサート会場に勤めていた時に、いただくことができたサイン色紙です。1980年代のものです。大切に保管していたので、目立った汚れなどは見られません。35年以上前のものですが、コンディション的にはかなり良いと思われます。色紙裏面左上に、家族のハンコが押してあります。個人情報にあたりますので黒く塗りつぶしてからお譲りいたします。お値下げの交渉はご遠慮ください。古い品物としてご理解いただける方、ハウンドドッグのファンの方にお譲りできれば嬉しいです。なお、出品はメルカリのみです。
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