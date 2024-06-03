SONY PlayStation3 CECH-3000A 160GB 本体のみ

本体のみ付属品ありませんので、ご注意下さい。HDMIケーブルにて、PS1•PS3ソフト動作確認済です。CD、DVD再生確認済みです。インターネット接続は行っていません。初期化済。裏面滑り止め3つ欠品しています。多少のキズ、汚れご了承下さい。中古品である事をご理解頂きご購入下さい。緩衝材で梱包致します。気持ちの良い取引き心掛けてます。宜しくお願い致します。SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY