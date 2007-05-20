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【STメープルネック】高品質☆未使用☆木地上☆0.65㎏☆メイプル指板☆N‐40
商品番号 B83120294924
商品名

【STメープルネック】高品質☆未使用☆木地上☆0.65㎏☆メイプル指板☆N‐40
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■高品質■未使用■STメープルネックメープル指板■STネック材木地上り☆自作や改造にうってつけ☆☆重量0.65ｋｇ☆☆珍しい羽子板なのでオリジナルヘッド形状に出来ます☆整理番号NT-OKT-N-40
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