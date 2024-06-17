動作確認済み】ゲームキューブ　カセット4本セット　大乱闘スマッシュブラザーズ

下記本体、コントローラー、ソフト動作確認済みです。本体表部分色褪せの経年劣化についてはご了承下さい。使用に問題はなく、このままで十分に遊べるかと思います。・ニンテンドーゲームキューブ 本体・コントローラー×1・ケーブル類・マリオパーティ用マイクコントローラー・マリオパーティ6説明書あり・バイオハザード4説明書あり・マリオゴルフファミリーツアー 説明書あり・大乱闘スマッシュブラザーズDX説明書ありなにか気になる点ございましたらコメント頂ければと思います。よろしくお願い致します。



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