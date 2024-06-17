極美品 動作品 PSVITA PCH-2000 本体 グレイシャーホワイト

☆ご覧いただきありがとうございます☆☆即購入大歓迎☆☆動作確認済み☆状態 ・使用感少なく大変綺麗な状態です。・キズ等なく未使用に近い状態です。付属品・箱・本体・ACアダプター・USBケーブル・電源コード・印刷物発送はアルコール除菌後に綺麗に梱包して発送させて頂きます。【注意事項】※商品説明を必ずご覧いただき、ご確認後ご購入して下さい。※トラブル防止のため神経質に状態を気にされる方はご購入をご遠慮下さい。（中古品の為経年による痛みやダメージ等ある場合がございます）管理番号00011



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