FC24のPS4用のソフトです。購入して一度だけ遊んで辞めてしまったので、今回出品しました。購入特典のコードは未使用です。即購入可能です。



