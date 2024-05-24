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AIRA series TR-8S
商品番号 E51256706749
商品名

AIRA series TR-8S
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 22,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリにて今年の7月に中古で購入しましたが使用しないため出品します。購入して部屋で数回ならした程度でした。(禁煙室)動作確認済み取り扱い説明書と本体とケーブル箱あり箱に少しすり傷ていどありますが本体の状態は良いと思います。中古品にご理解のある方のご購入を、お待ちしています。質問などありましたらどうぞAIRAseriesTR-8SRoland#Roland#AIRAseriesTR_8S
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