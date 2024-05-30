SixTONES 声 3形態（初回盤A＆初回盤B＆通常版）

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商品詳細
#SixTONES#声#初回盤#3形態【早期購入特典】初回盤A特典・・・「声」を伝える吹き出し型メモパッド初回盤B特典・・・ユニット楽曲絵柄クリアシート通常盤特典・・・クリアファイル●初回盤A：BOX仕様：CD/Blu-ray・CD:15曲収録(Overture1曲+共通12曲＋ボーナストラック2曲)全形態共通楽曲にくわえ、新曲「Needyou」「STAMPIT」の2曲を収録。・Blu-ray「Boom-Pow-Wow!」のMusicVideo、メイキング、ソロアングルを収録。さらに、この夏YouTube限定で発表された「PARTYPEOPLE」のMusicVideoに、メイキング、SixTONESメンバーが自撮りした「SixTONESSelfiever.」も追加で収録!!●初回盤B：BOX仕様：CD/Blu-ray・CD:16曲収録(Overture1曲+共通12曲＋ユニット曲3曲)・Blu-ray:ユニット曲3曲のミュージックビデオを収録！●通常盤：初回仕様:スリーブケース：初回仕様:フォトブック20P・CD:16曲収録(Overture1曲+共通12曲＋ボーナストラック3曲)新曲「CatCall」「Again」の2曲とソニー「LinkBudsS」のタイアップソングにもなった「オンガク」の“アルバム『声』バージョン”を収録。
http://narcologia.ru/goods/mythic842035.html
http://narcologia.ru/goods/flight790628.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation721524.html
声(3形態/DVDｾｯﾄ)・SixTONES | Sony Music Shop・CD・DVD・ﾌﾞﾙｰﾚｲ ...
【購入者特典3種付き】3形態Blu-rayセット SixTONES 声 【 初回盤A+初回盤B+通常盤(初回仕様) 】(特典:SixTONESオリジナル「声」を伝える吹き出し型メモパッド付き)(特典:SixTONESオリジナルユニット楽曲絵柄クリアシート付き)(特典:SixTONESオリジナルクリア...
SixTONES 声 3形態 最新最全の www.acr-concept.com
SixTONES 声 3形態 (初回A、初回B、通常版) - ポップス/ロック(邦楽)
SixTONES｜サードアルバム『声』2023年1月4日発売｜形態ごと別購入先着 ...
声 | SixTONES(ストーンズ) Official web site
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SixTONES 声 アルバム3形態 誕生日プレゼント www.acr-concept.com
SixTONES 声 3形態 特典、シリアルナンバー付き www.krzysztofbialy.com
SixTONES アルバム CD 1st 声 City 3形態 全形態 セット 無料配達 51.0 ...
Amazon.co.jp: 【特典付3形態DVD付セット】 声 (初回盤A+初回盤B+通常 ...
満点の 初回盤A 声 アルバム SixTONES B 3形態 通常盤 邦楽 ...
独創的 SixTONES 「声」3形態セット売り アルバムCD 邦楽 - lotnet.com
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