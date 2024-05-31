バンドレン ブラックダイヤモンド BD4 クラリネット マウスピース ほぼ新品



VANDOREN BD4 B♭クラリネット用マウスピース



Vandoren CM1404 BD4 13 マウスピース ブラックダイヤモンドエボナイト 13シリーズ B♭クラリネット用 バンドレン



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クラリネットのマウスピースおすすめ5選｜さくとブラン



Vandorenブラックダイヤモンド・マウスピース新製品 : クラリネット記

種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者プロや音大生に人気のマウスピースBD4です。2年くらい前に楽器店にて試奏して購入。その後は数回のみの使用です。バンドレンのパッチをつけたまま保管してい為、うっすらとパッチの跡がありますが、本体には目立った傷などはなく新品に近い状態です。自宅保管品となりますので、ご購入はご理解いただける方のみお願いいたします。【ブラックダイヤモンドエボナイトマウスピース】内外部に新しいデザインを施し、特に高音域において、色彩豊かで深みのある演奏が可能になりました。BD5と同じような音質でありながら、息が入りやすく、発音（アーティキュレーション）のしやすさが特徴。#クラリネット#マウスピース#BD4#ブラックダイヤモンド#バンドレン#美品#ほぼ新品