日曜値下げ新品未開封韓国ドラマ2pmジュノ主演赤い袖先原作小説セット特装版

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商品詳細
韓国ドラマ2pmジュノ主演赤い袖先原作小説2巻セット未開封品です。韓国書店から取り寄せたため、国際送料がかなりかかっています。現在この表紙バージョンが販売されているかはわかりませんが、韓国は売り切れたら大抵廃盤なので気になったら早めに購入をおすすめします。#韓国#韓国ドラマ#韓国ドラマ原作#韓国書籍#赤い袖先#袖先赤いクットン#イ・ジュノ#イジュノ#2pmジュノ#junho#イセヨン
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