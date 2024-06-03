SEVENTEEN THE8 ミンハオ　トレカ　など　13点　セット

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商品詳細
こちらは13点セット+ポストカード(おまけ)です。全て公式のグッズです。ボイスストラップも新品未使用です。(内訳)・ポストカード 3点・トレカ 6点・ミュージアム缶 1点・ボイスストラップ 3点発送時は丁寧に梱包いたします。---------------------------------------------数年前にSEVENTEENを応援しておりました。数年前のグッズは保有しておりますが、最近のグッズは保有しておりません。年末に引っ越しを行うため、グッズを持ち運ぶことが難しく、出品を行いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。また、お待ちいただいた場合でも、自然な値下げは行わず、年末までの出品となります。ご不明な点はお気軽にコメントをいただきたく思います。
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