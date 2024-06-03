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SEVENTEEN THE8 ミンハオ　トレカ　など　13点　セット
商品番号 S30682353303
商品名

SEVENTEEN THE8 ミンハオ　トレカ　など　13点　セット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは13点セット+ポストカード(おまけ)です。全て公式のグッズです。ボイスストラップも新品未使用です。(内訳)・ポストカード　　　3点・トレカ　　　　　　6点・ミュージアム缶　　1点・ボイスストラップ　3点発送時は丁寧に梱包いたします。---------------------------------------------数年前にSEVENTEENを応援しておりました。数年前のグッズは保有しておりますが、最近のグッズは保有しておりません。年末に引っ越しを行うため、グッズを持ち運ぶことが難しく、出品を行いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。また、お待ちいただいた場合でも、自然な値下げは行わず、年末までの出品となります。ご不明な点はお気軽にコメントをいただきたく思います。
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