FLY 川畑タケル　フライ―Kawabata Takeru concept

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フライ / 川畑タケル/Ｍ．Ｓ．Ｐａｒｋ - 紀伊國屋書店ウェブストア ...



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フライＫａｗａｂａｔａ Ｔａｋｅｒｕ ｃｏｎｃｅｐｔ ｂ/トライベッカ/川畑タケルフライ―KawabataTakeruconceptオール・ハワイロケで展開されるとってもハッピーでとってもピースフルな写真集。そこにいることを心から楽しみ、最高の笑顔で語りかけてくる人々から元気を与えられる一冊。神の手を、持つ川畑タケル氏。少しでもイマジネーションや感性、センスに触れたい一心で購入。素晴らしい。色褪せない感性。凄いお方です。書名カナ:フライカワバタタケルコンセプトブック著者名:川畑タケル、Ｍ．Ｓ．Ｐａｒｋ著者名カナ:カワバタ,タケル、エムエスパーク発行者:トライベッカ発行者カナ:トライベツカページ数:１冊（ペサイズ:27発売年月日:2000年10月