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【12時間限定値下げ】straykids ペンライト 新バージョン
商品番号 B14513736949
商品名

【12時間限定値下げ】straykids ペンライト 新バージョン
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7/2410:00まで値下げ即購入歓迎⭕️スキズの新しいバージョンのペンライトです。ライブ用に買っていたのですが使わないことになったので出品します。動作確認はしていません。写真撮る時のみ蓋を開けましたが取り出してはいません。配送された時に入っていたJYPの箱に入れてお送りします。オマケにヒョンジンのサインカードお付けいたします。#スキズ#ペンライト#straykids
http://narcologia.ru/goods/stepchild649652.html
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スキズのペンライト探しの旅in韓国🇰🇷 WITHMUU弘大AK&店行ったけど予想通り売り切れでした ちなみに数ヶ月前に新大久保行ったらちょっと高かったけど在庫あったんです…あの時に買えば良かった #straykids #スキズ #ペンラ #stay

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