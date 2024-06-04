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宇宙戦艦ヤマト スターシャ▪︎宇宙▪︎愛
商品番号 D68579205747
商品名

宇宙戦艦ヤマト スターシャ▪︎宇宙▪︎愛
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宇宙戦艦ヤマトスターシャ宇宙愛のBOOKです。かなり昔の貴重な本です。自宅で普通保存の為、汚れや痛みがありますが、コレクションアイテムにどうぞ。
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