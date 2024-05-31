アウトランダー 時の旅人クレア / ジェイミーの墓標 / 時の彼方の再会 ほか

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ダイアナ・ガバルドン作アウトランダーシリーズ(ヴィレッジブックス版)の1〜12卷、以降不揃い4冊のセットです。1〜12巻:時の旅人クレア/ジェイミーの墓標/時の彼方の再会/妖精の丘に再び以降、不揃い:炎の山稜を越えて/遥かなる時のこだま背表紙の写真も合わせてご確認ください。商品の状態について●紙カバーをかけていたため表紙は全体に傷・汚れなくきれいですが、巻により背表紙はやや変色や痛みがあります。●小口、天地は経年による若干の黄ばみや使用感などあります。製本の崩れはありません。写真をご参考いただき、古本であることをご承知おきください。ご不明点などありましたらお気軽にご質問ください。加藤洋子氏による人間味溢れる翻訳、歴史ドラマも楽しめる豊かなエンターテイメント作品です。映像作品から興味を持たれた方にもお薦めです。よろしくお願いします。#時の旅人クレア#アウトランダー#ダイアナ・ガバルドン#ジェイミーの墓標#時の彼方の再会