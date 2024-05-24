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ヴィンテージ　ENESCO　限定品ミッキーマウス置物
商品番号 R17588158699
商品名

ヴィンテージ　ENESCO　限定品ミッキーマウス置物
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自己紹介文を読んで内容を理解してからご購入を検討して下さい。【商品概要】ENESCOBESTOFMICKEYCOLLECTIONLIMITEDEDITIONFIGURINESETWITHCOLLECTOR'SBASE台座幅約32cm縦約25cmフィギュア最大高約16cm程度箱　幅約29cm縦約37cm高さ約18cm#133of192820年以上前に都内のディズニートイショップで購入した物です。一時期棚に飾っていましたが、ほとんどストックスペースで保管していたので、多少の劣化はあるかと思いますが、フィギュア、台座、箱共に目立った傷はないかと思われます。限定数1928個の希少なヴィンテージ物でシリアル番号133で、かなり若い番号となっています。#ディズニー限定品#ヴィンテージ#ディズニー#エネスコ
http://narcologia.ru/goods/stage322397.html
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http://narcologia.ru/goods/interconnect403170.html
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