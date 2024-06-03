たまごっち　BTTM FANTASTICS

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商品詳細
FANTASTICS中島颯太デザインのたまごっち。FunFunFantaseason3番組内でデザインされ商品化決定されたタレントデザイン初のたまごっち。パッケージにはメンバーそれぞれが描いたデザインが施されています。新品未開封 たまごっち一個購入の際は、一言コメントお願いします。翌日発送可能。値下げ希望あればコメントにて提示お願いします。梱包、発送方法等指定ありましたら、お伝えください。
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